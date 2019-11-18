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    Казахстанский дизайнер представила свою коллекцию в Великобритании

    18 Ноября 2019, 18:46

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Молодой казахстанский дизайнер представила британским ценителям моды свою коллекцию одежды из войлока и шелка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дизайнер Эльвира Кажытаева участвовала в показе мод «Silk road fashion show». По ее словам, она неспроста выбрала для коллекции войлок и шелк - это экологически чистые, натуральные ткани, очень легкие, в них не бывает жарко или холодно, они поддерживают равномерную температуру.

    «В последнее время экологические чистые продукты и ткани обретают популярность в Европе. К тому же пальто, платья шьются в одном экземпляре», - говорит Эльвира Кажытаева.

    Как отметил один из гостей вечера Максин Гриффитс, казахстанский дизайнер продемонстрировала великолепные наряды.

    «Нас действительно удивила работа автора - национальные узоры, утонченный, своеобразный стиль, богатство цветовой гаммы», - сказал ценитель моды с национальным колоритом.

    «В Silk road fashion show кроме Казахстана участвовали представители Италии, Франции, России, Болгарии, Тайваня и Великобритании. В дальнейшем мы хотим продвигать знания о странах Великого Шелкового пути через моду, потому что она отражает культуру людей», - говорит организатор мероприятия Алма Фармер.

    В этот же вечер одна из казахстанских моделей и лицо «Silk road fashion show» Милена Тажина была удостоена короны за продвижение проекта и за поддержку мероприятия.

    Стоит отметить, что Эльвира Кажытаева молодой предприниматель, которая по программе «Дорожная карта бизнеса - 2020» продвигала свое дело, купила швейные машинки и необходимое специальное оборудование. В будущем она планирует открыть в Европе шоурумы и сделать популярной казахстанскую школу моды.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Культура Великобритания
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