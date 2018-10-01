Казахстанский дизайнер представил на неделе моды детскую коллекцию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дизайнер Алексей Чжен во второй день 25-го сезона Казахстанской недели моды KFW весна-лето 2019 удивил публику коллекцией для детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во второй день показов 25-го юбилейного сезона KFW весна-лето 2019 ее со-основатель - казахстанский дизайнер Алексей Чжен удивил публику детской коллекцией. Маленькие модели прошагали по подиуму, демонстрируя коллекцию, выдержанную в черно-белых тонах, подчеркнутых деталями красного цвета (колготками, бусами).

«Это моя первая полноценная детская коллекция. Конечно, были мини-коллекции ранее. Они отличаются трендом, отношением. Для меня детская мода в целом ничем не отличается от взрослой, но если я создаю что-то для детей, то больше затрачиваю материальных ресурсов. Конечно, в каких-то вещах приходится ограничивать себя, потому что работаешь с детьми, у которых только формируется мировоззрение, ощущение, видение этого мира. Но все равно подход к созданию коллекций одинаковый, что к детским, что ко взрослым. И везде я задаю свой собственный тренд»,- рассказал Алексей Чжен.





В работе с юными моделями дизайнер старается не делать скидок на возраст.



«С маленькими моделями не нужно сюсюкаться. Это работа, обращаться нужно по-деловому, как будто перед тобой взрослые модели»,- пояснил дизайнер.







В рамках второго дня также были показы взрослых коллекций. Особый интерес у казахстанской публики вызвали показы зарубежных участников KFW, гостей из Узбекистана и Таджикистана.



Дизайнер из Узбекистана Гульноза Сабирова, представившая бренд Fiora, еще и фотограф, и счастливая мама. Увлекается дизайном одежды и пошивом с шестнадцати лет и считает это делом своей жизни.



«Свое вдохновение я черпаю в фотографиях и музыке, хороших фильмах и аниме. Верю, что из моды никогда не выйдет горох, а крой «на все времена» - классический жакет. Перед тем, как запустить собственный бренд, я работала непосредственно швеей, зайкрощицей, что помогло мне узнать о моем ремесле в разы больше университетских знаний»,- рассказала гостья из Узбекистана.



Гость из Таджикистана Алан Воловикис @alan_volovikis представил коллекцию «Черный ангел», дебютировавшей на Tajikistan fashion week SS'18 в марте 2018 года. Алан Воловикис является ведущим стилистом Таджикистана и обладателем сети салонов красоты «AM Beauty».



«Ранее я работал в сфере fashion-индустрии, а именно созданием и пошивом одежды решил заняться со стартом социально-культурного проекта Tajikistan Fashion Week. Посетив недавно Иран, был воодушевлен и создал коллекцию под названием «Шелковый Путь», которую представил на KFW»,- пояснил участник.





Также в этот вечер свои коллекции показали казахстанские бренды Jado, Dana Nabi, Naiyl Baikuchukov и Laal'Le.