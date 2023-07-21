Казахстанский депутат добился скидки до -50% на авиабилеты для лиц с особыми потребностями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь компания «FlyArystan» предоставляет 50% скидку на авиаперелеты по Казахстану для людей с ограниченными возможностями (1 группа) и для одного сопровождающего лица, передает МИА «Казинформ».

«Один из моих первых депутатских запросов был связан с отсутствием льгот для граждан с инвалидностью на авиабилеты. По данному вопросу я также организовывал тематическое заседание в стенах Парламента, в котором принимали участие представители госорганов и авиакомпаний. И один из авиаперевозчиков, «FlyArystan» объявил о скидках для людей с ограниченными возможностями», – написал член фракции партии «AMANAT» Ерлан Абдиев в социальных сетях.

Стоит отметить, что по всей стране ведется мониторинг общественных объектов в рамках проекта «Кедергісіз келешек» партии «AMANAT». Цель состоит в том, чтобы повысить качество жизни людей с особыми потребностями и создать для них безбарьерную среду.

Также, в рамках предвыборной программы партии в ближайшие 5 лет планируется повысить размеры пособий для лиц с ограниченными возможностями, значительно упростить процедуру подтверждения инвалидности, а также переформатировать работу портала социальных услуг. Кроме того, повсеместно будут открываться центры для детей с аутизмом, центры раннего выявления патологий для снижения рисков инвалидизации и реабилитационные центры на районном уровне.