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    Казахстанский депутат добился скидки до -50% на авиабилеты для лиц с особыми потребностями

    21 Июля 2023, 13:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь компания «FlyArystan» предоставляет 50% скидку на авиаперелеты по Казахстану для людей с ограниченными возможностями (1 группа) и для одного сопровождающего лица, передает МИА «Казинформ».

    «Один из моих первых депутатских запросов был связан с отсутствием льгот для граждан с инвалидностью на авиабилеты. По данному вопросу я также организовывал тематическое заседание в стенах Парламента, в котором принимали участие представители госорганов и авиакомпаний. И один из авиаперевозчиков, «FlyArystan» объявил о скидках для людей с ограниченными возможностями», – написал член фракции партии «AMANAT» Ерлан Абдиев в социальных сетях.

    Стоит отметить, что по всей стране ведется мониторинг общественных объектов в рамках проекта «Кедергісіз келешек» партии «AMANAT». Цель состоит в том, чтобы повысить качество жизни людей с особыми потребностями и создать для них безбарьерную среду.

    Также, в рамках предвыборной программы партии в ближайшие 5 лет планируется повысить размеры пособий для лиц с ограниченными возможностями, значительно упростить процедуру подтверждения инвалидности, а также переформатировать работу портала социальных услуг. Кроме того, повсеместно будут открываться центры для детей с аутизмом, центры раннего выявления патологий для снижения рисков инвалидизации и реабилитационные центры на районном уровне.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Транспорт Авиация AMANAT
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