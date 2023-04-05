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    Казахстанский чемпион сразится против нокаутера из Венесуэлы в США

    5 Апреля 2023, 19:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион Азии среди любителей 2019 года Бек Нурмаганбет проведет очередной бой на профессиональном уровне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Нурмаганбет 15 апреля проведет 8-раундовый бой в Помоне (штат Калифорния, США). Соперником станет венесуэлец Эбер Рондон (20-3, 13 КО)», - сообщила промоутерская компания Suleimen Promotion.

    25-летний Бек Нурмаганбет участвовал в профи в 8 боях, выиграв каждый из них, 6 — нокаутом. В предыдущий раз казахстанец встречался в октябре прошлого года в Мехико с местным боксером Лусиано Чапарро Араухо, которого победил во втором раунде. Эбер Рондон проигрывал в 2021-м нокаутом профи из Казахстана Турсынбаю Кулахмету (4-1, 3 КО).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Бокс
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