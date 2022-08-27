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    Казахстанский «Брюс Ли» победил на турнире в Алматы

    27 Августа 2022 22:01

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец Нургиса Галымжанов (1-0) по прозвищу «Брюс Ли» выступил на турнире по смешанным единоборствам Octagon 34 в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Его соперником стал таджикистанец Камариддин «Камиль Карате» Хасанов (1-0). Бой прошел в полулегком весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой Галымжанова единогласным решением судей.

    Таким образом, Нургиса Галымжанов одержал вторую победу в своей профессиональной карьере, а Камариддин Хасанов потерпел первое поражение в профи ММА.

    В главном бою турнира Octagon 34 сегодня встретятся казахстанцы Дамир Толенов (7-0) и Дархан Скаков (7-4): они оспорят титул чемпиона лиги Octagon в наилегчайшем весе.




    Фото: sports.kz
    Алматы Спорт Боевые искусства
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