Казахстанский «Брюс Ли» победил на турнире в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец Нургиса Галымжанов (1-0) по прозвищу «Брюс Ли» выступил на турнире по смешанным единоборствам Octagon 34 в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Его соперником стал таджикистанец Камариддин «Камиль Карате» Хасанов (1-0). Бой прошел в полулегком весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой Галымжанова единогласным решением судей.

Таким образом, Нургиса Галымжанов одержал вторую победу в своей профессиональной карьере, а Камариддин Хасанов потерпел первое поражение в профи ММА.

В главном бою турнира Octagon 34 сегодня встретятся казахстанцы Дамир Толенов (7-0) и Дархан Скаков (7-4): они оспорят титул чемпиона лиги Octagon в наилегчайшем весе.













Фото: sports.kz







