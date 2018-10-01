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Казахстанский борец вышел в финал ЧМ в Будапеште
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На второй день чемпионата мира по видам борьбы, проходящий в Будапеште Нурислам Санаев в весе 57 кг вышел в финал. Об этом сообщает sports.kz.
В первой схватке Нурислам Санаев победил борца из Самоа, а в 1/8 финале одолел украинского борца со счетом 10:0. В четвертьфинале наш соотечественник со счетом 11:6, выиграл борца из Турции. А в полуфинале, победив борца из США Томаса Гилмана (11:0), вышел в финал.
Теперь Н. Санаев будет оспаривать золотую медаль чемпионата мира российскому борцу Зауру Угуеву.
К сожалению, Даулет Ниязбеков (65 кг), Бактияр Избасаров (79 кг) и Нургали Нургайыпулы (92 кг) уступил своим соперникам.
Составы финальных пар:
22 октября
57 кг. Заур Угуев (Россия) - Нурислам Санаев (Казахстан)
65 кг. Такуто Отогуро (Япония) - Буния Бажранг (Индия)
79 кг. Кайл Дейк (США) - Джабраил Гасанов (Азербайджан)
92 кг. Иван Янковский (Беларусь) - Джей Майкл Кокс (США).
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