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Казахстанский борец вышел в финал ЧМ в Будапеште

22 Октября 2018 01:16 104
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Казахстанский борец вышел в финал ЧМ в Будапеште

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На второй день чемпионата мира по видам борьбы, проходящий в Будапеште Нурислам Санаев в весе 57 кг вышел в финал. Об этом сообщает sports.kz.

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В первой схватке Нурислам Санаев победил борца из Самоа, а в 1/8 финале одолел украинского борца со счетом 10:0. В четвертьфинале наш соотечественник со счетом 11:6, выиграл борца из Турции. А в полуфинале, победив борца из США Томаса Гилмана (11:0), вышел в финал.

Теперь Н. Санаев будет оспаривать золотую медаль чемпионата мира российскому борцу Зауру Угуеву.

К сожалению, Даулет Ниязбеков (65 кг), Бактияр Избасаров (79 кг) и Нургали Нургайыпулы (92 кг) уступил своим соперникам.

Составы финальных пар:

22 октября

57 кг. Заур Угуев (Россия) - Нурислам Санаев (Казахстан)

65 кг. Такуто Отогуро (Япония) - Буния Бажранг (Индия)

79 кг. Кайл Дейк (США) - Джабраил Гасанов (Азербайджан)

92 кг. Иван Янковский (Беларусь) - Джей Майкл Кокс (США). 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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