Казахстанский борец вольного стиля сразится за «бронзу» Чемпионата мира по спортивной борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля квалифицировался в схватку за третье место на чемпионате мира в Осло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Успеха добился Азамат Даулетбеков. В категории до 86 килограммов он выиграл утешительный раунд, оказавшись сильнее Эйтана Рамоса из Пуэрто-Рико - 10:0.

В схватке за третье место ему будет противостоять россиянин Артур Найфонов.

Ранее сообщалось, что в этот же раунд пробился и Олег Болтин. Он поспорит за бронзовую медаль в категории до 125 килограммов.