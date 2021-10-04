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    18:30, 03 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский борец вольного стиля сразится за «бронзу» Чемпионата мира по спортивной борьбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля квалифицировался в схватку за третье место на чемпионате мира в Осло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Успеха добился Азамат Даулетбеков. В категории до 86 килограммов он выиграл утешительный раунд, оказавшись сильнее Эйтана Рамоса из Пуэрто-Рико - 10:0.

    В схватке за третье место ему будет противостоять россиянин Артур Найфонов.

    Ранее сообщалось, что в этот же раунд пробился и Олег Болтин. Он поспорит за бронзовую медаль в категории до 125 килограммов.


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