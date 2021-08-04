Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанский борец-вольник стартовал с победы на Олимпиаде

    4 Августа 2021, 08:46

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпиаде-2020 в Токио стартовал турнир по вольной борьбе среди мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Представитель Казахстана Нурислам Санаев, выступающий в весовой категории до 57 кг, в своей первой схватке встретился со спортсменом из Гвинеи-Бисау Диамантино Юна Фафе. Итогом поединка стала победа Санаева со счетом 7:0. В четвертьфинале он встретится с японцем Юки Такахаси.

    Напомним, что накануне выступление в Токио завершили казахстанские борцы греко-римского стиля. Ни одному из отечественных классиков не удалось завоевать медалей.

    Автор:

    Спорт Олимпиада
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии