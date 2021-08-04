Казахстанский борец-вольник стартовал с победы на Олимпиаде

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпиаде-2020 в Токио стартовал турнир по вольной борьбе среди мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Представитель Казахстана Нурислам Санаев, выступающий в весовой категории до 57 кг, в своей первой схватке встретился со спортсменом из Гвинеи-Бисау Диамантино Юна Фафе. Итогом поединка стала победа Санаева со счетом 7:0. В четвертьфинале он встретится с японцем Юки Такахаси.

Напомним, что накануне выступление в Токио завершили казахстанские борцы греко-римского стиля. Ни одному из отечественных классиков не удалось завоевать медалей.