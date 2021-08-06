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    Казахстанский борец-вольник получил шанс завоевать медаль Олимпиады-2020

    6 Августа 2021, 15:56

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец-вольник весовой категории до 65 кг Даулет Ниязбеков выступит в утешительной схватке на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Это стало известно после того, как победивший его на стадии четвертьфинала азербайджанец Гаджи Алиев вышел в финал, победив в полуфинальной схватке индийского спортсмена Баджранга Баджранга — 12:5. Соперником Ниязбекова по утешительному поединку станет сенегалец Адама Диатта. Встреча пройдет завтра, ориентировочно в 15:52. Победитель сразится в «бронзовом» матче с Баджрангом. Напомним, что на старте турнира Даулет одержал победу над кубинцем Алехандро Вальдесом — 21:11, после чего уступил Алиеву.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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