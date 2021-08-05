Казахстанский борец-вольник поборется за «бронзу» Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – На Олимпиаде-2020 в Токио прошел полуфинальный поединок по вольной борьбе в весовой категории до 74 килограммов между казахстанцем Данияром Кайсановым и российским спортсменом, двукратным чемпионом мира Заурбеком Сидаковым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Итогом схватки стала победа Сидакова со счетом 11:0. Он заработал путевку в финал где ему будет противостоять Магомедхабиб Кадимагомедов из Беларуси, а Кайсанов поборется за бронзовую медаль. Эти противостояния пройдут завтра, 6 августа.

Напомним, что Кайсанов стартовал в Токио с победы над Кейсукэ Отогуро из Японии (туше), затем был сильнее египтянина Резы Рамадана Хуссейна (8:5).

Также сегодня в 16:30 на ковер в «бронзовом» поединке выйдет другой казахстанец Нурислам Санаев (до 57 кг) — он сразится с болгарином Георги Вангеловым.

Фото: Сали Сабиров, НОК РК