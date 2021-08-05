Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанский борец-вольник поборется за «бронзу» Олимпиады-2020

    5 Августа 2021, 15:48

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – На Олимпиаде-2020 в Токио прошел полуфинальный поединок по вольной борьбе в весовой категории до 74 килограммов между казахстанцем Данияром Кайсановым и российским спортсменом, двукратным чемпионом мира Заурбеком Сидаковым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Итогом схватки стала победа Сидакова со счетом 11:0. Он заработал путевку в финал где ему будет противостоять Магомедхабиб Кадимагомедов из Беларуси, а Кайсанов поборется за бронзовую медаль. Эти противостояния пройдут завтра, 6 августа.

    Напомним, что Кайсанов стартовал в Токио с победы над Кейсукэ Отогуро из Японии (туше), затем был сильнее египтянина Резы Рамадана Хуссейна (8:5).

    Также сегодня в 16:30 на ковер в «бронзовом» поединке выйдет другой казахстанец Нурислам Санаев (до 57 кг) — он сразится с болгарином Георги Вангеловым.

    Фото: Сали Сабиров, НОК РК

    Автор:

    Спорт Олимпиада Япония
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии