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    Казахстанский борец Султан Асетулы выступил в немецкой Бундеслиге

    17 Января 2022, 22:15

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Чемпион Азии по греко-римской борьбе казахстанец Султан Асетулы провел схватку в немецкой Бундеслиге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    «Я получил приглашение в этот клуб. Схватки проводились в греко-римской борьбе (пять весовых категорий) и в вольной (пять весовых категорий).

    Выступил против шведского борца и выиграл. К слову, здесь соревнуются борцы из различных стран. Я в скором времени вернусь в страну - на конец января запланирован сбор»,- сказал борец.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Германия
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