Казахстанский борец сразится за «бронзу» Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Токио состоялась полуфинальная схватка в категории до 57 килограммов в рамках олимпийских соревнований по вольной борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На ковер вышел лидер команды Казахстана в этом весе Нурислам Санаев. Ему противостоял четвертый номер рейтинга Кумар Рави из Индии.

Первый период завершился в пользу соперника - 2:1. Однако затем Санаев здорово провел скрутку, записав в свой актив сразу восемь баллов.

Рави, в свою очередь, сумел немного отыграть отставание. Под занавес, отставая в счете, Кумар эффективно провел удержание, выиграв схватку. Он прошел в финал, Санаев сразится за «бронзу».