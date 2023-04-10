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    Казахстанский борец Ибрагим Магомадов завоевал первое «золото» чемпионата Азии

    10 Апреля 2023, 20:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец греко-римского стиля Ибрагим Магомадов выиграл медаль чемпионата Азии, проходящий в эти дни в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Qazsport.

    В весовой категории до 72 килограммов борец из Казахстана встретился в финале соревнований с борцом из Ирана Саджед Али Именталабфумани и одержал уверенную победу со счетом 5:2.

    Эта победа стала первой для Магомадова на азиатском первенстве. В 2020-ом году он выиграл «бронзу» чемпионата Азии в Нью-Дели.

    Ранее Алмат Кебиспаев выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 67 килограммов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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