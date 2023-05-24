Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанский борец Бекбол Нурланулы стал двукратным чемпионом Азии

    24 Мая 2023, 19:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спортсмен из Акмолинской области Бекбол Нурланулы второй раз стал чемпионом Азии по поясной борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

    В Узбекистане прошел чемпионат Азии по поясной борьбе, где приняли участие мужчины и женщины из 12 стран, в том числе Туркменистана, Узбекистана, Японии, Ирана, Индии, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана.

    Спортсмен из Акмолинской области Бекбол Нурланулы в весовой категории 100 кг завоевал золотую медаль.

    Как рассказал Заслуженный тренер РК Нурлан Мауленулы, Бекбол - единственный казахстанец, ставший чемпионом, во второй раз выигрывает континентальное первенство.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Азия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские теннисисты узнали соперников на «Ролан Гаррос»
    Елена Рыбакина вошла в список Forbes
    Григорий Ломакин не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Боснии и Герцеговине
    Женская команда Казахстана по регби вышла в финал чемпионата Азии
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз