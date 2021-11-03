Казахстанский боксер выиграл первую медаль на чемпионате мира в Белграде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый казахстанский боксер гарантировал себе медаль на чемпионате мира-2021 в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 48 килограммов казахстанец - спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба Министерства обороны РК по боксу, служащий Темиртас Жусупов встретился с узбекским соперником Нодиржоном Мирзахмедовым, который является двукратным чемпионом Азии. В этом поединке Жусупов победил единогласным решением судей и вышел в полуфинал. Таким образом, казахстанский боксер обеспечил себе уже как минимум «бронзу».





Напомним, всего от Казахстана в четвертьфинал ЧМ-2021 вышли десять боксеров. Также сегодня выступят младший сержант Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг) Аблайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Все они спортсмены-инструктора отдела подготовки штатных команд по олимпийским видам спорта Центра подготовки штатных команд Спортивного комитета Министерства обороны РК-Центрального спортивного клуба.