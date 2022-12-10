Казахстанский боксер выиграл дебютный бой в ММА

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На турнире по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship 51 в Атырау состоялся бой дебютантов из Казахстана — Дулата Аяжанова и Ануарбека Бекембетова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Этот поединок в легчайшем весе был запланирован на три раунда, но закончился уже в первом: Аяжанов успешно провел болевой прием на руку и добился досрочной победы.

Таким образом, Дулат Аяжанов с победы начал профессиональную карьеру в ММА, а Ануарбек Бекембетов потерпел первое поражение. Отметим, что Бекембетов решил попробовать свои силы в смешанных единоборствах в возрасте 37 лет — до этого он выступал на профи-ринге в боксе, где его рекорд был 1-2.

Фото: Sports.kz