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    Казахстанский боксер выиграл дебютный бой в ММА

    10 Декабря 2022, 20:47

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На турнире по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship 51 в Атырау состоялся бой дебютантов из Казахстана — Дулата Аяжанова и Ануарбека Бекембетова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Этот поединок в легчайшем весе был запланирован на три раунда, но закончился уже в первом: Аяжанов успешно провел болевой прием на руку и добился досрочной победы.

    Таким образом, Дулат Аяжанов с победы начал профессиональную карьеру в ММА, а Ануарбек Бекембетов потерпел первое поражение. Отметим, что Бекембетов решил попробовать свои силы в смешанных единоборствах в возрасте 37 лет — до этого он выступал на профи-ринге в боксе, где его рекорд был 1-2.

    Фото: Sports.kz
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