Казахстанский боксер вошел в топ-5 рейтинга IBF

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская федерация (IBF) выпустила обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Представляем Вашему вниманию позиции боксеров из Казахстана:

Во втором среднем весе Али Ахмедов поднялся с шестого на пятое место. Чемпионский титул в этом дивизионе принадлежит мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу, а тройку лидеров рейтинга составляют кубинец Уильям Скалл, россиянин Владимир Шишкин и Эдгар Берланга из США.

В среднем дивизионе Мейирим Нурсултанов сохранил седьмую строчку. Титул чемпиона мира IBF в этом весе вакантен, первую позицию рейтинга занимает бразилец Эскива Фалькао, за ним располагаются Майкл Зерафа из Австралии и немецкий боксер Винченцо Гуальтьери.

Султан Заурбек остался 14-м в рейтинге второй полулегкой категории. Чемпион мира в этом весе — Шавкат Рахимов из Таджикистана, первые две позиции рейтинга не заняты, а на третьей строке располагается британец Джозеф Кордина.