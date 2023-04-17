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    13:46, 17 Апрель 2023 | GMT +6

    Казахстанский боксер вошел в топ-5 рейтинга IBF

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская федерация (IBF) выпустила обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Представляем Вашему вниманию позиции боксеров из Казахстана:
    Во втором среднем весе Али Ахмедов поднялся с шестого на пятое место. Чемпионский титул в этом дивизионе принадлежит мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу, а тройку лидеров рейтинга составляют кубинец Уильям Скалл, россиянин Владимир Шишкин и Эдгар Берланга из США.
    В среднем дивизионе Мейирим Нурсултанов сохранил седьмую строчку. Титул чемпиона мира IBF в этом весе вакантен, первую позицию рейтинга занимает бразилец Эскива Фалькао, за ним располагаются Майкл Зерафа из Австралии и немецкий боксер Винченцо Гуальтьери.
    Султан Заурбек остался 14-м в рейтинге второй полулегкой категории. Чемпион мира в этом весе — Шавкат Рахимов из Таджикистана, первые две позиции рейтинга не заняты, а на третьей строке располагается британец Джозеф Кордина.


    Теги:
    Бокс Спорт для mail.ru
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