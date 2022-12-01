Казахстанский боксер вошел в топ-3 рейтинга WBA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WTA) опубликовала актуальную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Позиции боксеров из Казахстана:

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий поднялся с девятой строки на восьмую, а Иван Дычко остался 15-м. «Суперчемпионским» титулом владеет украинец Александр Усик, а тройку претендентов составляют Майкл Хантер из США, конголезец Мартин Баколе и другой американский боксер Деонтей Уайлдер.

В первой тяжелой категории Камшыбек Кункабаев, занимавший четвертое место, стал третьим, уступая лишь кубинцу Юниэлю Дортикосу и представителю Швеции Баду Джеку. Серик Мусадилов остался 15-м. Титулом WBA Super владеет француз Арсен Гуламирян.

Во втором среднем дивизионе Айдос Ербосынулы покинул первую строчку рейтинга и стал пятым. Бек Нурмаганбет опустился с десятой на 11-ю позицию. Первое место занял Калеб Плант (США), за ним располагаются Эрик Базинян (Канада) и Рокки Филдинг (Великобритания). «Суперчемпион» — мексиканец Сауль «Канело» Альварес.

В среднем весе, где поясом WBA Super владеет Геннадий Головкин, изменения произошли в топ-3: бывший третьим мексиканец Хайме Мунгия покинул рейтинг, а его место занял представитель Аргентины Серхио Мартинес. Лидирует австралийский боксер Майкл Зерафа, за ним идет Риота Мурата из Японии. «Обычным» чемпионом является кубинский боец Эрисланди Лара

Во втором полулегком весе Султан Заурбек остался восьмым. Чемпионом мира WBA Regular в этом весе является Эктор Луис Гарсия из Доминиканской Республики. Тройку лидеров составляют американец Ламонт Роуч-младший, грузинский боксер Отар Эраносян и ирландец Джоно Кэрролл.

Во второй легчайшей категории Евгений Павлов остается на шестой строчке. Первое место табели о рангах занимает Азат Оганесян (Армения), на второй строчке — Томоки Камеда (Япония), третий — Кевин Гонсалес (Мексика). Основным титулом WBA Super владеет Муроджон Ахмадалиев из Узбекистана.



