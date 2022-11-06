Казахстанский боксер-супертяжеловес одержал 19-ю победу подряд в профи

АСТАНА. КАЗАХСТАН - Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (18-0, 17 КО) выступил на вечере бокса в Оберхаузене (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он провел титульный бой с немцем Хуссейном Мухамедом (17-0, 14 КО). Этот поединок в супертяжелом весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял титул чемпиона WBC International, принадлежавший Кособуцкому. Бой не продлился всю отведенную дистанцию и закончился победой казахстанца — нокаутом в третьем раунде, перед этим его соперник четырежды побывал в нокдауне.

Таким образом, Жан Кособуцкий одержал девятнадцатую победу в профессиональной карьере и успешно защитил чемпионский пояс WBC International в хэвивейте, а Хуссейн Мухамед потерпел первое поражение на профи-ринге.