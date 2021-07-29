Казахстанский боксер стартовал с победы нокдауном на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио стартовали квалификационные поединки в весовой категории до 75 кг среди мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстан в этом весе представляет Абильхан Аманкул. В первом поединке казахстанцев предстояла встреча с представителем Узбекистана Фанатом Кахармоновым. Аманкул одержал уверенную победу над соперником. Поединок завершился со счётом 5:0. Напомним, что ранее на Олимпиаде-2020 успешно стартовали казахстанцы Закир Сафиуллин (до 63 кг) и Сакен Бибосынов (до 52 кг), тогда как Аблайхан Жусупов (до 69 кг). Василий Левит (до 91 кг) и Бекзад Нурдаулетов (до 81 кг) выбыли из борьбы после первых же поединков, а Серик Темиржанов (до 57 кг) завершил выступление во втором круге. Также Игры после стартового боя покинула единственная казахстанская боксерша Надежда Рябец (до 75 кг).

Сегодня в весовой категории +91 кг выступит казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев. Фото: НОК Казахстана, Женис Ыскабай