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    Казахстанский боксер стартовал с победы нокдауном на Олимпиаде в Токио

    29 Июля 2021, 14:36

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио стартовали квалификационные поединки в весовой категории до 75 кг среди мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстан в этом весе представляет Абильхан Аманкул. В первом поединке казахстанцев предстояла встреча с представителем Узбекистана Фанатом Кахармоновым.

    Аманкул одержал уверенную победу над соперником. Поединок завершился со счётом 5:0.

    Напомним, что ранее на Олимпиаде-2020 успешно стартовали казахстанцы Закир Сафиуллин (до 63 кг) и Сакен Бибосынов (до 52 кг), тогда как Аблайхан Жусупов (до 69 кг). Василий Левит (до 91 кг) и Бекзад Нурдаулетов (до 81 кг) выбыли из борьбы после первых же поединков, а Серик Темиржанов (до 57 кг) завершил выступление во втором круге. Также Игры после стартового боя покинула единственная казахстанская боксерша Надежда Рябец (до 75 кг).

    Сегодня в весовой категории +91 кг выступит казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев. Фото: НОК Казахстана, Женис Ыскабай

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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