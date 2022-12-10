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    Казахстанский боксер сразится против соперника с 22 боями

    10 Декабря 2022, 12:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Акниет Алимбай (2-0, 1 КО) проведет свой следующий бой 16 декабря в рамках вечера бокса в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По данным BoxRec.com, соперником казахстанца станет 27-летний представитель Грузии Бакар Геленидзе (6-15-1, 4 КО). Поединок полусреднего веса рассчитан на восемь раундов.

    Свой предыдущий бой не знающий поражений Алимбай, который дебютировал в профи в декабре 2021 года, провел 19 ноября в Алматы. В нем он заставил сдаться в третьем раунде Рамазона Табарова (0-1) из Таджикистана.

    Фото: instagram.com/akniyet_alimbay
    Спорт Бокс
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