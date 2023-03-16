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    Казахстанский боксер Сергей Липинец  приблизился к топ-3 рейтинга WBC

    16 Марта 2023, 16:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) выпустил обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В супертяжелом весе казахстанец Жан Кособуцкий сохранил восьмую строчку, а Иван Дычко поднялся на одну позицию — 30-й.

    В первом тяжелом дивизионе Камшыбек Кункабаев также отыграл одну строку и стал 31-м.

    Во второй средней категории Али Ахмедов остался четвертым.

    Геннадий Головкин включен в рейтинг среднего веса под первым номером, Мейирим Нурсултанов опустился с четвертой позиции на пятую.

    Талгат Шайкен не изменил своего положения в рейтинге полусредневесов — 31-й.

    В первой полусредней категории бывший чемпион мира Сергей Липинец поднялся с пятой на четвертую строчку, а Батыр Джукембаев потерял три отметки — 33-й.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс
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