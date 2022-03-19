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    16:14, 19 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанский боксер проведет бой с узбекистанцем за титул WBO

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурдос Толебай (8-0, 6 КО) станет одним из участников вечера бокса MTK Fight Night от MTK Kazakhstan в Алматы 25 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он встретится с представителем Узбекистана Бургутом Ходжибаевым (8-3, 3 КО). Как передает пресс-служба организаторов, на кону в поединке будет стоять титул «молодежного» чемпиона мира WBO в первом полусреднем весе.

    Главным поединком шоу станет противостояние Камшыбека Кункабаева (4-0, 3 KO) с опытным южноафриканцем Джонни Мюллером (23-2, 14 KO). Соперники сразятся за принадлежащий казахстанцу пояс WBA Gold в первом тяжелом весе.



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