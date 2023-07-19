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    Казахстанский боксер проведет бой с непобежденным соперником в США

    19 Июля 2023, 14:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-профессионал Айдын Ельжанов (6-1-1, 4 КО) получил новую дату боя в США после срыва запланированного на конец этого месяца поединка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    22 июля Ельжанов должен был выступить в рамках вечера бокса в Лонг-Бич (штат Калифорния, США), однако поединок был отменен по неназванным причинам. По информации BoxRec.com, теперь возвращение Айдына намечено на 26 августа в Коммерсе, а соперником должен стать непобежденный американец Энди Бельтран (6-0, 3 КО). Формат поединка — второй наилегчайший вес, шесть раундов.

    Предыдущий бой Айдына Ельжанова прошел 1 апреля в Лонг-Бич, в нем он разошелся ничьей решением большинства судей с мексиканцем Хуаном Эрнандесом Мартинесом (2-2-2).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Бокс
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