Казахстанский боксер прошел взвешивание перед боем за титул WBA

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Даулет Даукенов (7-1, 3 КО) успешно прошел обязательную процедуру взвешивания перед боем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Даукенов выступит в Минске (Беларусь), где встретится с украинцем Назри Рахимовым (6-1, 3 КО). Бой в первом полусреднем весе запланирован на десять раундов — на кону будет стоять титул чемпиона WBA Asia. В Казахстане этот бой в ночь с 6 на 7 октября в прямом эфире покажет телеканал «Хабар» — начало в 00:30 по времени Нур-Султана.

Даулет Даукенов выходил на ринг в феврале — он выиграл единогласным решением у другого украинского боксера — Сергея Сороки (4-5-1, 1 КО). Назри Рахимов провел свой последний бой всего две недели назад: в четвертом раунде он заставил сдаться своего соотечественника Андрея Войтенко (1-1, 0 КО).