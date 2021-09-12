Казахстанский боксер проиграл бой за титул WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Екатеринбурге на вечере профессионального бокса от RCC Boxing Promotions свой очередной поединок поединок в профи провел казахстанский боксер Станислав Калицкий (11-1, 4 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником казахстанца выступил обладатель титула WBO Inter-Continental россиянин Руслан Камилов (10-0-1, 5 КО). Поединок прошел всю дистанцию и завершился в пользу Камилова, который сумел защитить свой титул. Победу российский боксер одержал единогласным решением судей.

Очки распределились следующим образом: 98-92, 96-94 и 98-92.

Отметим, что под конец поединка казахстанец получил рассечение, но сумел добоксировать до конца.