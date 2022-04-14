Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанский боксер прибыл в Германию перед вторым боем в профи

    14 Апреля 2022, 18:15

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Виктор Темиров (1-0, 1 КО) по прозвищу «Мясник» прилетел в Германию, где в скором времени проведет свой второй поединок на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Спортсмен O1NE Sport Виктор Темиров прибыл в Германию на предстоящий бой. Следите за ним, этого парня нельзя проглядеть», - говорится в сообщении менеджерской компании O1NE Sport.

    Ожидается, что возвращение Темирова на ринг состоится в конце апреля.

    21-летний уроженец Алматы Виктор Темиров дебютировал в профи 10 июля прошлого года в Мюнхене (Германия) - в том бою он нокаутировал в первом раунде грузина Гурами Куртанидзе (4-13-4, 1 КО).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Германия Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге