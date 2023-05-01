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    Казахстанский боксер приблизился к топ-10 рейтинга WBA

    1 Мая 2023, 11:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В супертяжелом весе казахстанец Жан Кособуцкий был включен в рейтинг под 12-м номером. Напомним, 1 июля Кособуцкий проведет бой в США с непобежденным местным боксером Джаредом Андерсоном — он, в свою очередь, поднялся с 11-й на восьмую строчку.

    Другой казахстанский спортсмен Иван Дычко остался на 15-й позиции в хэвивейте. «Суперчемпион» мира в этом весе — украинец Александр Усик, а тройку лидеров составляют Деонтей Уайлдер из США, конголезец Мартин Баколе и представитель Великобритании Энтони Джошуа.
    В первой тяжелой категории Серик Мусадилов по-прежнему занимает 15-е место. Поясом WBA Super владеет француз Арсен Гуламирян, а в топ-3 располагаются Юниэль Дортикос (Куба), Крис Биллам-Смит (Великобритания) и Алексей Егоров (Россия).
    Во втором среднем дивизионе Бек Нурмаганбет сохранил восьмую позицию. Абсолютным чемпионом в этом весе является мексиканец Сауль «Канело» Альварес, а лидер рейтинга — Деметриус Андраде из США. За ним идут канадец Эрик Базинян и французский боксер Кристиан Мбилли.
    Во втором полулегком весе Султан Заурбек потерял три строчки и стал 13-м. «Регулярным» чемпионом в этой весовой категории является доминиканец Эктор Луис Гарсия. Первый номер рейтинга — американец Ламонт Роуч-младший, за ним располагаются Отар Эраносян из Грузии и мексиканец Лео Санта Круз.
    Представитель второй легчайшей категории Евгений Павлов по-прежнему занимает шестое место. Первая позиция табеля о рангах принадлежит Томоки Камеде (Япония), второй — Кевин Гонсалес (Мексика), третий — Муроджон Ахмадалиев (Узбекистан). «Суперчемпион» мира в этом дивизионе — филиппинец Марлон Тапалес.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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