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    Казахстанский боксер потерпел поражение в первом круге Олимпиады-2020

    27 Июля 2021, 15:07

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В рамках Олимпийских игр в Токио стартовал очередной соревновательный день турнира по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстанский боксёр Аблайхан Жусупов потерпел поражение в первом круге турнира.

    Соперником Жусупова в весовой категории до 69 кг был Деланте Джонсон из США.

    Поединок завершился со счётом 4:1 в пользу соперника казахстанского боксера.

    Ранее сообщалось, что команда Казахстана по водному поло провела второй матч в рамках Олимпийских игр 2020 и потерпела поражение.

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    Спорт Олимпиада Япония Бокс
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