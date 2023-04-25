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    Казахстанский боксер получил нового соперника по бою в андеркарде у «Канело»

    25 Апреля 2023, 21:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6 мая в Гвадалахаре (Мексика) состоится вечер бокса, в главном бою которого абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес встретится с британцем Джоном Райдером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В андеркарде шоу свой очередной поединок проведет Абильхан Аманкул (3-0, 3 КО) из Казахстана. Изначально планировалось, что он подерется с местным боксером Хесусом Паломаресом (7-2-1, 4 КО), однако теперь BoxRec.com указывает в качестве оппонента Аманкула другого мексиканца Фабиана Риоса Фраусто (7-6-3, 4 КО).

    В предстоящем вечере на ринг выйдет и другой казахстанец Бек Нурмаганбет (9-0, 7 КО). Он планирует подраться с венесуэльцем Аргенисом Эспаньей (15-1, 14 КО).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Бокс
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