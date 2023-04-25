Казахстанский боксер получил нового соперника по бою в андеркарде у «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6 мая в Гвадалахаре (Мексика) состоится вечер бокса, в главном бою которого абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес встретится с британцем Джоном Райдером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В андеркарде шоу свой очередной поединок проведет Абильхан Аманкул (3-0, 3 КО) из Казахстана. Изначально планировалось, что он подерется с местным боксером Хесусом Паломаресом (7-2-1, 4 КО), однако теперь BoxRec.com указывает в качестве оппонента Аманкула другого мексиканца Фабиана Риоса Фраусто (7-6-3, 4 КО).

В предстоящем вечере на ринг выйдет и другой казахстанец Бек Нурмаганбет (9-0, 7 КО). Он планирует подраться с венесуэльцем Аргенисом Эспаньей (15-1, 14 КО).



