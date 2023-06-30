Казахстанский боксер получил дату следующего боя в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Боксер из Казахстана Айдын Ельжанов (6-1-1, 4 КО) определился с датой следующего поединка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Возвращение Ельжанова на ринг запланировано на 22 июля в Лонг-Бич (штат Калифорния, США). Имя соперника пока не называется.

Свой предыдущий бой Айдын провел 1 апреля так же в Лонг-Бич. В нем он разошелся ничьей (решением большинства судей) с мексиканцем Хуаном Эрнандесом Мартинесом (2-2-2).

Перед этим в феврале уроженец Костаная дебютировал в Штатах, возобновив выступления на ринге после пятилетнего перерыва.