Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанский боксер поднялся в мировом рейтинге после завоевания титула WBC

    25 Апреля 2023, 22:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Даулет Даукенов (12-2, 5 КО) улучшил свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com после недавней победы на вечере бокса в Чехии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Даукенов победил единогласным решением судей никарагуанца Робина Самору (19-20, 9 КО) и поднялся в рейтинге BoxRec в полусреднем весе со 183-го места на 161-е. Эта победа принесла казахстанцу второстепенный пояс чемпиона WBC (по версии Боксерского бюро СНГ, Славянских и Балтийских стран).

    Для Даулета Даукенова это был второй бой в 2023 году: ранее он выходил на ринг в феврале и нокаутировал в третьем раунде еще одного боксера из Никарагуа — Серхио Гонсалеса (10-33-5, 7 КО).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Хоккейный матч Казахстан — Россия покажут в прямом эфире
    Казахстанский полицейский стал чемпионом мира по панкратиону
    Стало известно расписание боев казахстанских боксеров в пятый день ЧМ-2023 по боксу
    Камшыбек Кункабаев отправил в нокдаун олимпийского чемпиона на ЧМ по боксу
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    Новости партнеров