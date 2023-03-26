Казахстанский боксер победил узбекистанца в финале турнира в Бишкеке

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Кенже Муратулы провел финальный поединок на международном турнире по боксу в Бишкеке (Кыргызстан), посвященном памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале весовой категории до 51 килограмма Муратулы встретился с узбекистанским боксером Абдумажитом Манноповым. Бой продлился все три раунда и завершился победой Муратулы единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, Кенже Муратулы стал обладателем золотой медали турнира памяти Дуйшенкула Шопокова. Абдумажит Маннопов остался с «серебром».

В соревнованиях принимали участие спортсмены из шести стран — Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Монголии, Узбекистана и Южной Кореи.