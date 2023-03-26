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    Казахстанский боксер победил узбекистанца в финале турнира в Бишкеке

    26 Марта 2023, 17:39

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Кенже Муратулы провел финальный поединок на международном турнире по боксу в Бишкеке (Кыргызстан), посвященном памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале весовой категории до 51 килограмма Муратулы встретился с узбекистанским боксером Абдумажитом Манноповым. Бой продлился все три раунда и завершился победой Муратулы единогласным решением судей — 5:0.

    Таким образом, Кенже Муратулы стал обладателем золотой медали турнира памяти Дуйшенкула Шопокова. Абдумажит Маннопов остался с «серебром».

    В соревнованиях принимали участие спортсмены из шести стран — Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Монголии, Узбекистана и Южной Кореи.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Кыргызстан Видео Бокс
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