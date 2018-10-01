Новости
-
-
-
-
-
-
-
06:10 122
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:15 271
-
вчера 21:50 268
-
вчера 21:10 240
-
вчера 20:40 250
-
-
вчера 19:50 277
-
-
-
-
-
-
вчера 17:45 420
-
-
-
вчера 17:02 334
-
вчера 16:49 343
-
вчера 16:37 246
-
-
-
-
вчера 15:40 309
-
вчера 15:19 488
-
-
-
-
-
-
вчера 13:28 354
-
-
вчера 12:37 684
-
-
-
Казахстанский боксер отправил в нокаут мексиканца
14 Октября 2018 08:30 278
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер легкого веса Абылайхан Кусаинов одержал девятую победу на профи-ринге, отправив в нокаут мексиканца Хесуса Лагуну, передает СИА «SPORTINFORM».
Новости по темеГеннадий Головкин неожиданно намекнул на уход из бокса «Канело» задумал обмануть Головкина с реваншем
27-летнему казахстанцу потребовалось всего 2 раунда, чтобы завершить бой, рассчитанный на 8 раундов. Лагуна упал после того, как пропустил мощный удар по печени. Это уже шестая досрочная победа Абылайхана на профи-ринге.
Кусаинов и Лагуса встречались в рамках вечера бокса в Квебеке, где проводят свои бои боксеры промоутерской компании Eye of the Tiger Management.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Латвией в Лиге наций
- Вратарь сборной Казахстана объявил об уходе из «Барыса»
- Стоилов объявил стартовый состав на выездной матч Латвия - Казахстан
- Забег на 760 м по лестнице «Баспалдак» прошел в Кокшетау
- Диас Бахраддин завоевал золотую медаль в гребле на юношеской Олимпиаде-2018
- Футбольная школа для особенных детей появится в Караганде
Загрузка...