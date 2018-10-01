Казахстанский боксер отправил в нокаут мексиканца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер легкого веса Абылайхан Кусаинов одержал девятую победу на профи-ринге, отправив в нокаут мексиканца Хесуса Лагуну, передает СИА «SPORTINFORM».

27-летнему казахстанцу потребовалось всего 2 раунда, чтобы завершить бой, рассчитанный на 8 раундов. Лагуна упал после того, как пропустил мощный удар по печени. Это уже шестая досрочная победа Абылайхана на профи-ринге.

Кусаинов и Лагуса встречались в рамках вечера бокса в Квебеке, где проводят свои бои боксеры промоутерской компании Eye of the Tiger Management.