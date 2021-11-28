Казахстанский боксер одежал четвертую победу в профи

ФИЛАДЕЛЬФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер среднего веса Темирлан Раимкулов (3-1-2, 0 КО) провел свой второй поединок в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой прошел в рамках вечера бокса в Филадельфии (штат Пенсильвания) и был рассчитан на четыре раунда. Соперником Раимкулова выступил американец Карим Глэдни (0-4). Поединок прошел всю дистанцию и завершился победой казахстанца единогласным решением судей. Для Раимкулова эта победа стала четвертой в профи, а Глэдни потерпел пятое поражение.

Напомним, 10 октября Темирлан с победы дебютировал в США — провел бой все в той же Филадельфии, в котором победил единогласным решением судей американца Джадона Эрвина (1-1, 0 КО). До этого Раимкулов боксировал на родине и в России.

Стоит отметить, что Темирлан Раимкулов выступает в одной весовой категории с другими своими соотечественниками, Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и Жанибеком Алимханулы (10-0, 6 КО).





