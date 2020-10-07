Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанский боксер Даулет Даукенов выиграл титул чемпиона WBA

    7 Октября 2020, 01:29

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Даулет Даукенов (7-1, 3 КО) выступил на вечере бокса в Минске (Беларусь). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником 27-летнего казахстанца был 19-летний украинец Назри Рахимов (6-1, 3 КО). На кону стоял титул чемпиона в первом полусреднем весе по версии WBA Asia. Бой, рассчитанный на десять раундов, продлился всю отведенную дистанцию и закончился победой Даукенова единогласным решением судей. Таким образом, Даулет Даукенов одержал восьмую победу на профи-ринге и завоевал второстепенный пояс WBA. Назри Рахимов потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

    Фото: sport.inform.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Беларусь Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Берлине
    Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах
    21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
    Галымжан Кырыкбай завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков