Казахстанский боксер Аблайхан Жусупов нокаутировал соперника с 33 победами в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Аблайхан Жусупов (3-0, 2 КО) выступил на вечере бокса в Талсе (США, штат Оклахома) и техническим нокаутом одолел соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Аблайхан Жусупов провел бой с оппонентом из Никарагуа Уистоном Кампосом (33-11-6, 19 КО). Этот поединок прошел в полусреднем весе и был рассчитан на восемь раундов. Он закончился победой казахстанца техническим нокаутом в пятом раунде.

Аблайхан Жусупов одержал четвертую победу в профессиональной карьере, а Уистон Кампос потерпел уже двенадцатое поражение в профи. По любителям Аблайхан Жусупов трижды становился бронзовым призером чемпионата мира (2017, 2019, 2021), а также завоевывал серебряную медаль на чемпионате Азии в 2017 году.