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    Казахстанский боец выиграл третий бой в UFC

    18 Декабря 2022, 08:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Сергей Морозов (18-5) выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе и одержал победу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Сергей Морозов открыл файткард турнира поединком против американца Джорни Ньюсона (10-3). Этот бой в легчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой бойца из Казахстана единогласным решением судей.

    Сергей Морозов одержал 19 победу в профессиональной карьере в ММА, а Джорни Ньюсон потерпел четвертое поражение. Что касается выступлений бойцов в UFC, то для Сергея Морозова эта победа стала третьей в промоушне (при двух поражениях), а Джорни Ньюсон проиграл уже третий поединок (пока у него всего одна победа, а еще один бой был признан несостоявшимся). Фото: sports.kz
    Спорт Боевые искусства
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