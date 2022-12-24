Казахстанский боец Резников выиграл десятый подряд бой в ММА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский файтер Артем Резников (24-6) продлил свою победную серию на турнире АСА 150 в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Резников победил удушающим приемом во втором раунде россиянина Андрея Кошкина (22-9) и одержал десятую победу подряд. В последний раз казахстанец проигрывал в 2017 году, когда он был нокаутирован Нурсултоном Рузибоевым (34-8-2), однако с тех пор Резников неизменно побеждает. Таким образом, его победная серия длится уже больше пяти лет.

В финале Гран-при АСА в легком весе, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов, Артем Резников сразится с россиянином Эдуардом Вартаняном (24-4).



