Казахстанский боец проиграл в первом бою турнира Хабиба Нурмагомедова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец смешанных единоборств Кирилл Геккель проиграл решением судей в первом бою турнира Eagle FC 50, проходящем сегодня в столице Казахстана, российскому бойцу Исраилу Гаджиагаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В самом начале боя Гаджиагаев прошел в ноги казахстанскому бойцу и перевел того в партер. Из положения снизу Кирилл дважды попытался взять соперника на болевой, но соперник прочитал замысел и не отдал руку. В итоге весь раунд прошел под диктовку бойца из Дагестана. Весь второй раунд Геккель также вынужденно провел на спине. Превосходство в физике Гаджиагаева было видно невооруженным глазом, поэтому в партере казахстанцу приходилось очень нелегко. В третьем раунде бойцы примерно полминуты провели в стойке, обменявшись неточными ударами, затем Гаджиагаев вновь перевел оппонента в партер. Временами создавалось впечатление, что Исраил хочет просто вдавить Кирилла в сетку. В итоге, победу решением судей одержал россиянин.

Как сообщалось ранее, 20 августа прошло взвешивание и битва взглядов между бойцами.

«От боя жду только победы. Соперник непростой очень опытный парень, крепкий, за спиной у него много боев. Клетка все покажет, мы тоже не лыком шиты, мы тоже готовимся, тренируемся. Я молод, думаю, что более голоден до побед, чем мой соперник. Победа для меня будет очень значимой», - сказал участник главного боя турнира, казахстанец Дияр Нургожай, который сегодня встретится в клетке с россиянином Константином Андрейцевым.

По словам президента промоушена Eagle FC Шамиля Завурова, для любого бойца подготовка к титульному бою должна быть не меньше двух месяцев. Константин Андрейцев провел свой последний бой месяц назад, но согласился на бой. На место Константина также рассматривался другой российский боец Шамиль Эрдоган, однако он все еще восстанавливается после травмы колена.



