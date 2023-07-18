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    Казахстанский боец нокаутом дебютировал в MMA

    18 Июля 2023, 18:00

    КАРА-БАЛТА. КАЗИНФОРМ - 22-летний казахстанский боец Олжас Ерланов выступил на турнире по смешанным единоборствам EFC Global 33 в Кара-Балте (Кыргызстан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником казахстанца стал 18-летний спортсмен из Кыргызстана Дастан Каныбек уулу. Поединок в наилегчайшей весовой категории (до 57 килограммов) был запланирован на три раунда, но завершился техническим нокаутом во второй пятиминутке. Ерланов взял в захват спину соперника, начал избивать его и рефери решил остановить бой.

    Для обоих бойцов данный поединок стал дебютным в профессиональной карьере.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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