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    Казахстанский боец Дамир Исмагулов выиграл пятый подряд бой в UFC

    19 Июня 2022, 07:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Боец из Казахстана Дамир Исмагулов (23-1) провел свой пятый поединок в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он выступил на турнире UFC on ESPN 37 в Остине (США, штат Техас), где сразился с грузинским бойцом Гурамом Кутателадзе (12-2). Их бой в легком весе был рассчитан на три раунда и завершился победой Исмагулова решением судей.

    Дамир Исмагулов одержал 24-ю победу в профессиональной карьере, а Гурам Кутателадзе потерпел третье поражение. Для Исмагулова эта победа стала пятой в UFC: он выиграл все пять боев в крупнейшем промоушне. Ранее казах победил единогласным решением судей австралийца Алекса Горджеса (7-1), испанца Хоэля Альвареса (19-3), бразильца Тьяго Мойзеса (15-6) и еще одного бразильца Рафаэля Алвеса (20-10).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт США
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