Казахстанский боец Артем Резников выиграл поединок у экс-бойца UFC на турнире в Сочи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец Артем Резников (22-6) выступил на турнире по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 140 в Сочи (Россия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Его соперником был бывший боец UFC, бразилец Дави Рамос (10-4). Бой в легком весе был рассчитан на пять раундов и завершился победой Резникова единогласным решением судей.

Таким образом, Артем Резников одержал 23-ю победу в своей профессиональной карьере, а Дави Рамос потерпел пятое поражение. Это был не просто рейтинговый бой, а 1/4 финала Гран-при в легком весе.

Победная серия Резникова составляет уже девять боев. До этого боя казахстанец не дрался с сентября 2020 года.



