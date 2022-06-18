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    Казахстанский боец Артем Резников выиграл поединок у экс-бойца UFC на турнире в Сочи

    18 Июня 2022, 08:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец Артем Резников (22-6) выступил на турнире по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 140 в Сочи (Россия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Его соперником был бывший боец UFC, бразилец Дави Рамос (10-4). Бой в легком весе был рассчитан на пять раундов и завершился победой Резникова единогласным решением судей.

    Таким образом, Артем Резников одержал 23-ю победу в своей профессиональной карьере, а Дави Рамос потерпел пятое поражение. Это был не просто рейтинговый бой, а 1/4 финала Гран-при в легком весе.

    Победная серия Резникова составляет уже девять боев. До этого боя казахстанец не дрался с сентября 2020 года.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Россия
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