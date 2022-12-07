Казахстанский бизнес все больше доказывает свою социальную ответственность – Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил зрелость и социальную ответственность казахстанского бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанский бизнес все больше доказывает свою зрелость и социальную ответственность. Только лауреатами и участниками конкурса «Парыз» в 2022 году направлено на социальные проекты и благотворительность около 36 млрд тенге. В результате было создано более 5 тыс. новых рабочих мест», - сообщил Глава государства во время торжественной церемонии награждения лауреатов премий Президента РК «Алтын сапа» и «Парыз».

Президент добавил, что государство со своей стороны оказывает действенные меры социальной поддержки работодателям, которые осуществляют подготовку квалифицированных кадров. В рамках проектов «молодежная практика», «первое рабочее место», «контракт поколений» в этом году трудоустроились свыше 30 тыс. человек.

«Хочу отметить, что со следующего года при определении победителей конкурса «Парыз» появятся дополнительные критерии – это вклад в формирование доступной среды для граждан с особыми потребностями. Это общий долг и государства, и бизнеса перед нашими гражданами», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в Астане проходит торжественная церемония награждения лауреатов премий Президента РК «Алтын сапа» и «Парыз». Награждены победители конкурсов «Лучший товар Казахстана», «Qazaqstan Project Management Awards -2022», конкурса СНГ за достижения в области качества продукции и услуг.



