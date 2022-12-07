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    Казахстанский бизнес все больше доказывает свою социальную ответственность – Президент

    7 Декабря 2022, 17:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил зрелость и социальную ответственность казахстанского бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстанский бизнес все больше доказывает свою зрелость и социальную ответственность. Только лауреатами и участниками конкурса «Парыз» в 2022 году направлено на социальные проекты и благотворительность около 36 млрд тенге. В результате было создано более 5 тыс. новых рабочих мест», - сообщил Глава государства во время торжественной церемонии награждения лауреатов премий Президента РК «Алтын сапа» и «Парыз».

    Президент добавил, что государство со своей стороны оказывает действенные меры социальной поддержки работодателям, которые осуществляют подготовку квалифицированных кадров. В рамках проектов «молодежная практика», «первое рабочее место», «контракт поколений» в этом году трудоустроились свыше 30 тыс. человек.

    «Хочу отметить, что со следующего года при определении победителей конкурса «Парыз» появятся дополнительные критерии – это вклад в формирование доступной среды для граждан с особыми потребностями. Это общий долг и государства, и бизнеса перед нашими гражданами», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что в Астане проходит торжественная церемония награждения лауреатов премий Президента РК «Алтын сапа» и «Парыз». Награждены победители конкурсов «Лучший товар Казахстана», «Qazaqstan Project Management Awards -2022», конкурса СНГ за достижения в области качества продукции и услуг.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Бизнес
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