Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Казахстанский бизнес должен быть готов к конкуренции - спикер Мажилиса

    27 Апреля 2022, 15:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов заявил, что Казахстан только выиграет на фоне приезжающих в страну трудовых мигрантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстанцы опасаются наплыва мигрантов из Беларуси, России и Украины. Будет ли Парламент инициировать какие-то законопроекты, чтобы защитить интересы граждан?», - прозвучал вопрос журналиста в кулуарах заседания Мажилиса Парламента РК.

    «Я думаю, что здесь нужно видеть и положительный аспект. Если к нам приезжают высококвалифицированные специалисты, они находят свою нишу, открывают бизнес, создают рабочие места, платят налоги. Я думаю, что от этого Казахстан только выиграет. Ну и, естественно, будет усиливаться конкуренция. Наш бизнес должен быть готов к конкуренции. Когда конкуренция - кто выигрывает в итоге? Выигрывает население, потому что качество товаров и услуг улучшиться», - сказал Е. Кошанов.

    «Я знаю, что к нам с Москвы Indriver перевел головной офис и будет создавать новые рабочие места. Indriver представлен в 600 городах, насколько я знаю. Это плохо для нас или хорошо?», - обратился спикер Мажилиса.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Бизнес Мажилис Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
    Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске