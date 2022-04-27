Казахстанский бизнес должен быть готов к конкуренции - спикер Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов заявил, что Казахстан только выиграет на фоне приезжающих в страну трудовых мигрантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанцы опасаются наплыва мигрантов из Беларуси, России и Украины. Будет ли Парламент инициировать какие-то законопроекты, чтобы защитить интересы граждан?», - прозвучал вопрос журналиста в кулуарах заседания Мажилиса Парламента РК.

«Я думаю, что здесь нужно видеть и положительный аспект. Если к нам приезжают высококвалифицированные специалисты, они находят свою нишу, открывают бизнес, создают рабочие места, платят налоги. Я думаю, что от этого Казахстан только выиграет. Ну и, естественно, будет усиливаться конкуренция. Наш бизнес должен быть готов к конкуренции. Когда конкуренция - кто выигрывает в итоге? Выигрывает население, потому что качество товаров и услуг улучшиться», - сказал Е. Кошанов.

«Я знаю, что к нам с Москвы Indriver перевел головной офис и будет создавать новые рабочие места. Indriver представлен в 600 городах, насколько я знаю. Это плохо для нас или хорошо?», - обратился спикер Мажилиса.