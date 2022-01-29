Казахстанский биатлонист стал 41-и в гонке преследования чемпионата Европы в Арбере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялась гонка преследования у мужчин на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенс. Второй результат — у Петра Пащенко из России. Немец Лукач Фрачер замкнул тройку лидеров.

Казахстанец Асет Дюсенов финишировал 41-м, Данил Белецкий — 57-м.

Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер (Германия).

Мужчины. Гонка преследования. 12.5 километров. Четыре огневых рубежа.

1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) — 34:02.1 (1+0+1+1)

2. Пётр Пащенко (Россия) — +38.1 (1+2+0+2)

3. Лукач Фрачер (Германия) — +53.0 (1+1+4+0)

41. Асет Дюсенов (Казахстан) — +5:06.1 (3+1+4+1)

57. Данил Белецкий (Казахстан) — +8:29.2 (2+1+3+3).