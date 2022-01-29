+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанский биатлонист стал 41-и в гонке преследования чемпионата Европы в Арбере

29 Января 2022 20:38
Поделиться:
Казахстанский биатлонист стал 41-и в гонке преследования чемпионата Европы в Арбере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялась гонка преследования у мужчин на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Казахстанская теннисистка сразится за титул чемпионки мира на Australian Open
Танцы на льду в поддержку олимпийцев провели в столице Казахстанские шорт-трекисты провели первую тренировку в Пекине Два крупных теннисных турнира пройдут в Караганде

Победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенс. Второй результат — у Петра Пащенко из России. Немец Лукач Фрачер замкнул тройку лидеров.

Казахстанец Асет Дюсенов финишировал 41-м, Данил Белецкий — 57-м.

Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер (Германия).

Мужчины. Гонка преследования. 12.5 километров. Четыре огневых рубежа.

1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) — 34:02.1 (1+0+1+1)

2. Пётр Пащенко (Россия) — +38.1 (1+2+0+2)

3. Лукач Фрачер (Германия) — +53.0 (1+1+4+0)

41. Асет Дюсенов (Казахстан) — +5:06.1 (3+1+4+1)

57. Данил Белецкий (Казахстан) — +8:29.2 (2+1+3+3).


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Германия  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанская теннисистка сразится за титул чемпионки мира на Australian Open
Танцы на льду в поддержку олимпийцев провели в столице
Казахстанские шорт-трекисты провели первую тренировку в Пекине
Два крупных теннисных турнира пройдут в Караганде
Популярное
1 Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
2 Как лечить омикрон в домашних условиях
3 Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
4 Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
5 Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
6 Сотрудникам Центрального государственного музея вручили награды в Алматы
Читайте также
Правила ношения масок смягчили для медальных церемоний на Олимпиаде в Пекине
Как казахстанские спортсмены заселялись в олимпийскую деревню
Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
Как лечить омикрон в домашних условиях
Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
Сотрудникам Центрального государственного музея вручили награды в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив