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    Казахстанский беспилотник «Шағала» проходит полевые испытания

    18 Февраля 2021, 18:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялись испытательные полеты нового разведывательного беспилотного авиационного комплекса «Шағала». БПЛА разработан военными учеными Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (НУО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Практика применения БПЛА в современных военных конфликтах доказала необходимость разработки собственного аналога. В НУО провели анализ использования не только дронов-разведчиков, но и ударных беспилотников как эффективного оружия против бронетехники и живой силы противника.

    Опытный образец разведывательного беспилотного летательного аппарата «Шағала» оснащен программно-аппаратным каналом связи, собственным криптографическим протоколом защищенными каналами связи.

    «Положительно оцениваю стремление обеспечить войска отечественными разработками в области БПЛА. Однако это не должна быть слепая калька с иностранных аналогов, необходимо учитывать все потребности казахстанской армии, наши географические особенности в оборонительных целях при разработке тактико-технических характеристик отечественных аппаратов», - отметил заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Тимур Дандыбаев.

    В ходе полевых испытаний экспериментальной модели, военные ученые апробировали новейшую разработку источника питания устойчивую к низким температурам. Уникальная аккумуляторная батарея – одна из последних разработок специалистов Национального университета обороны.

    Заместитель министра обороны обратил внимание на то, чтобы производство казахстанских БПЛА предполагало глубокую интеграцию возможностей отечественной оборонной промышленности, минимизируя импорт не производимых в Казахстане узлов и агрегатов.

    Для серийного производства БПЛА «Шағала», учитывая возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса, разработаны программы обслуживания и обучения техников и операторов, а также курс боевой подготовки операторов БПЛА для внедрения в учебных заведениях и частях Вооруженных сил РК.

    По словам начальника военного научно-исследовательского центра полковника Куандыка Акшулакова, беспилотный летательный аппарат «Шағала» не уступает по техническим характеристикам иностранным аналогам, а напротив имеет определенные преимущества.

    «Дальность полета БПЛА составляет до 30-ти километров. В воздухе он может находиться до двух с половиной часов, устойчиво ведет себя при усилении ветра до 14-ти метров в секунду. В будущем планируем, что он будет поставлен на вооружение в войска в звене - от взвода до батальона», – сказал начальник военного научно-исследовательского центра полковник Куандык Акшулаков.

    В программе испытательных полетов были представлены различные этапы подготовки и режимы работы беспилотника «Шағала».

    Результаты научной работы запатентованы и по окончании опытной войсковой эксплуатации все наработки будут переданы в оборонно-промышленный комплекс Казахстана.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Армия
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