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    Казахстанский банк открыл счет для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

    9 Февраля 2023, 12:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский банк Kaspi открыл счет для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Через приложение Kaspi.kz можно оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Для этого нужно выполнить следующие функции:

    Платежи – Благотворительность – Национальная волонтерская сеть, гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

    Платежи – Благотворительность – AFAD Счет для помощи при землетрясении в Турции, средства направляются в фонд AFAD в Турции», - сообщили в пресс-службе банка.

    По его словам, оба счета надежные.

    Деятельность первого координирует Министерство информации и общественного развития. Оказание помощи через Kaspi запущено сегодня по инициативе МИОР.

    Второй счет открылся сегодня по предложению посольства Турции в Казахстане в рамках «Кампании помощи».

    Осуществить платеж очень удобно и просто. Вы можете закинуть от 100 тенге и выше. Все платежи будут поступать оперативно без комиссии.

    В банке также просят казахстанцев пользоваться только официальными счетами.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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