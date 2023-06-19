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    Казахстанский банк инсценировал ограбление после случая с заложниками в Астане

    19 Июня 2023, 17:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Forte Bank опроверг информацию о нападении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что якобы мужчина с ножом пытался проникнуть в банк.

    Как сообщает пресс-служба банка, никакого нападения не было.

    «Служба безопасности банка проводила учения, о чем были проинформированы все, кто в тот момент находился в отделении», - сообщили в банке.

    Департамент полиции города Астаны сообщает, что информация, касательно захвата заложников в ForteBank по проспекту Республики, не соответствует действительности.

    На данном объекте сотрудниками экипажа группы быстрого реагирования проводились учения. Департамент полиции просит граждан доверять только официальным источникам.

    Напомним, вчера в Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi вместе с клиентами банка.

    Лишение свободы на срок от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане.

    Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил, что всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в столичном отделении банка Kaspi.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Банки Астана
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