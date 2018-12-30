Казахстанский балет покорил Валенсию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В одном из крупнейших городов Испании - Валенсии - нельзя достать билет на «Лебединое озеро» в исполнении балетной труппы театра «Астана Опера». Испанская публика создала ажиотаж вокруг выступлений столичных мастеров сцены, передает пресс-служба театра.

Несмотря на то, что артисты представляют здесь свое творчество впервые, их узнают на улицах и радостно реагируют на название «Астана Опера», потому что испанцы следят за онлайн-трансляциями казахстанского театра и за мировыми новостями культуры, в которых часто пишут об успехах столичной труппы.



В Испанию артисты приехали в составе более 100 человек, вместе с гримерами, костюмерами и машинистами сцены. В Валенсию труппа прибыла по приглашению всемирно известного оперного певца Пласидо Доминго. Роскошные декорации к балету П. Чайковского украсили сцену Дворца искусств Королевы Софии (Валенсия). Театр новый, его открыли в 2005 году. Зал на 1 400 мест быстро наполнился зрителями, которым не терпелось увидеть шедевр мировой балетной классики.





«Лебединое озеро» впервые было поставлено почти полтора столетия назад. С тех пор история любви заколдованной девушки-лебедя Одетты и принца Зигфрида привлекает внимание театралов, в первую очередь, потрясающей музыкой, а также зрелищностью массовых сцен и блистательной техничностью сольных партий. Сюжет о девушке, силой злых чар превращенной в птицу, достаточно распространен в сказочном фольклоре. В балете Чайковского принц Зигфрид выступает спасителем Одетты, но его измена, предопределенная роком, становится неотвратимой трагической виной.



29 декабря главные партии в спектакле исполнили: заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева (Одетта-Одиллия), а также лауреаты международных конкурсов Олжас Тарланов (принц Зигфрид), Серик Накыспеков (Шут) и Жанибек Иманкулов (Ротбарт).



Зал, стоя аплодировал столичным танцовщикам, крики «браво!» не прекращались, пока солисты не покинули сцену.





- С самых первых мгновений и до конца спектакля артисты демонстрировали виртуозное мастерство и потрясающий талант, а декорации и каждая деталь реквизита впечатляли красотой, - отметила зрительница Офелия Перес.



Гастрольный показ балета «Лебединое озеро» на сцене Дворца искусств Королевы Софии с 29 декабря по 5 января 2019 года проходит при поддержке Министерства культуры и спорта РК в рамках программы «Рухани жаңғыру». Далее этот шедевр балетного искусства представят в Италии с 11 по 13 января.



Художественный руководитель балетной труппы - народная артистка России Алтынай Асылмуратова. Дирижеры - заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов и Арман Уразгалиев.





А пока жаркая Испания наслаждается балетом Чайковского, в праздничной новогодней Астане оперные солисты также собирают аншлаг.



Столичная публика вечером 29 декабря посетила первый из трех концертов «Астана Опера поздравляет». За дирижерским пультом блистал его инициатор и автор программы - заслуженный деятель Казахстана маэстро Алан Бурибаев.





Ведущие солисты предстали перед публикой в новом качестве. Впервые на сцене звучали арии и сцены из оперетт в исполнении звезд оперной сцены - Медета Чотабаева, Жаннат Бактай, Талгата Мусабаева, Жаната Шыбыкбаева, Бибигуль Жанузак и многих других. Публике представили терцет из оперетты «Летучая мышь», «За что, о, Боже мой...» И. Штрауса, септет из оперетты «Веселая вдова» Ф. Легара, дуэт Папагено и Папагены из оперы «Волшебная флейта» В.А. Моцарта и многое другое.



После завершения концерта слушатели благодарили творческий коллектив «Астана Опера» за прекрасный новогодний подарок - веселое настроение.